Според вицепрезидента Илияна Йотова вотът на недоверие, който предстои да бъде обсъден и гласуван тази седмица, е по-различен от предходните, защото има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите. Йотова коментира това пред журналисти.

Тя участва в откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028 – 2034: цели и възможности“. Йотова посочи, че това е първата дискусия, която отваря думата за това как ще изглежда следващата многогодишна финансова рамка или следващия бюджет на Европейския съюз.

По отношение на новия проектобюджет на държавата вицепрезидентът отбеляза, че има опасения, че една счетоводна таблица ще се замести с друга, без никакъв намек за политиките, които са нужни за България, и реформите, които трябва да бъдат извършени. Възможен е диалог, можеше да има съвсем друго отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала следващия път да зaложат на вербалната комуникация, допълни вицепрезидентът.