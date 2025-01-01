"И без петел ще съмне, да си подават оставка." Това заяви председателят на ПП Асен Василев от кулоарите на Народното събрание във връзка с изказването на Бойко Борисов по-рано днес, в което той категорично заявява, че ще изчакат да влезем в Еврозоната и тогава ще говорят за оставка.

"Спомняте си миналата година Борисов как ни обясняваше, че ако няма правителство няма да влезем в Шенген, влязохме. И в Еврозоната ще влезем. Никой в България не ги иска. Видяхме много жалка имитация на протести вчера, които имат за цел да разделят България на етноси. Разделението е между такива, които крадат от народа и българските граждани, които казват - не искаме повече", коментира още той.

По думите му този бюджет отлага, а не поправя безобразията, които бяха заложени в първия бюджет.

"Има и едно ново безобразие. В цялата страна протестират медицинските сестри, защото в този бюджет не са предвидени средства за тях. Надявам се да не бъдат излъгани за девети път", заяви Василев.