Медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти излязоха на протест заради недоволството от средствата за здраве. Дежурните днес работят с ленти „Аз протестирам“ и раздават листовки на пациентите. Георги Димитров

От КНСБ обявиха, че подкрепят искания на медицинските специалисти за достойни възнаграждения, съобщиха от синдиката.

Структурите на конфедерацията и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ (ФСЗ - КНСБ) в цялата страна се включват в обявената за днес протестна акция на медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори, обявена от Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, след като по думите им в новите проекти на бюджет на държавата и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. не бяха заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро, а само ръст на възнагражденията от 10% на заетите в бюджетната сфера.

КНСБ призова всички свои членове в здравния сектор да се присъединят към инициативата за носене на протестни ленти на работното място, както и да изразят несъгласието си с политиката за заплащане и липсата на яснота около формирането ѝ през следващата година, като излязат пред здравните заведения между 11:00 и 12:00 часа днес.

Призива послушаха на много места в страната. Участие в националния протест взеха специалисти по здравни грижи от София, Варна, Пазарджик, Видин, Разград, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Шумен, Кюстендил, Габрово, Силистра, Монтана и други области на страната.

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 8 декември КНСБ не подкрепи новия вариант на проектобюджета на НЗОК, от който отпаднаха първоначално предвидените средства за минимални стартови заплати, припомнят от синдиката.

От КНСБ допълват още, че по време на заседанието на здравната комисия в парламента вчера за първо четене на Бюджет 2026 профсъюзът отново са настояли да се предвидят средства за увеличение на възнагражденията на заетите в сектор "Здравеопазване". В края на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова се ангажира, че ще бъдат осигурени 100 млн. евро за ръст на заплатите на медицинските специалисти. Председателят на комисията Костадин Ангелов също обяви, че от кабинета са осигурили необходимите средства за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри, акушерките и професионалистите по здравни грижи у нас.

По-късно от Министерството на здравеопазването заявиха във Фейсбук, че ще разработят нова програма за подкрепа на специалистите по здравни грижи. Тя ще бъде готова до два месеца и е финансово подсигурена с допълнителни 100 млн. евро от оперативните програми.

КНСБ настоява за ясна и последователна политиката за увеличение на възнагражденията в здравния сектор, както и за формирането им чрез механизмите на колективното трудово договаряне, пише в съобщението.

От април 2024 г. няма съгласие за сключване на нов Отраслов Колективен трудов договор (КТД) в нарушение на принципите на социалния диалог. ФСЗ многократно алармира, че липсата на колективен трудов договор вече втора година води не само до замразяване на доходите на работещите в някои лечебни заведения, но и до невъзможност да се получават редица социални придобивки. Апелираме за възстановяване на социалния диалог за постигане на достойни възнаграждения в сектора, допълват от КНСБ.

"Медицинска федерация „Подкрепа“ също обяви, че "категорично се присъединява към справедливия гняв на всички колеги, чиито очаквания и надежди за пореден път са излъгани". В позиция, изпратена до медиите от пресцентъра на Конфедерация на труда "Подкрепа" зоват медиците да "препотвърдят искането ни за предприемане на истински, категорични и ефективни мерки за дългосрочно гарантиране на справедливо и достойно възмездяване на труда на българските медицински специалисти".

В позицията, подписана от председателя на федерацията Росица Палешникова, се казва още, че Медицинска федерация „Подкрепа“ има готовност да организира провеждането на предвидените в закона процедури, позволяващи поетапно ефективно преустановяване на работа във всички структури в отрасъл „Здравеопазване“, в които функционират синдикални поделения на федерацията.