Веднага след като правителството подаде оставка, парламентът се събра, за да гласува шестия вот на недоверие. Процедурата на практика бе обезсмислена, след като премиерът Росен Желязков обяви оставката на кабинета. Така или иначе не бе събран кворум.

Вотът подкрепиха 106 депутати от опозицията, но представителите на властта не влязоха в зала

Малко по-рано, вместо да бъде даден старт на гласуването, депутатите излязоха в половинчасова почивка, поискана от ИТН. В залата се чуха и викове "Оставка" от страна на народните избраници от МЕЧ. В часа, в който гласуването трябваше да започне, в пленарната зала нямаше представители на БСП, отсъстваше и ръководството на ГЕРБ, не се явиха и министри.

Дебатът преди вота се проведе вчера - на 11 декември започна в 10 часа в присъствието на премиера Росен Желязков и членовете на правителството. Финансовият министър Теменужка Петкова защити бюджета за догодина, който е основна причина за искания вот и гражданското недоволство.

В рамките на 11 месеца, в които правителството управлява, е свършило доста важни за страната ни задачи, заяви Петкова по време на дебата. Тя отбеляза, че беше приет Законът за държавния бюджет за 2025 г., който даде възможност страната ни да се стабилизира и да има една устойчивост по отношение на публичните финанси, за да вървим напред и да бъде постигнат един от основните приоритети – членството на България в еврозоната.

„Предоговорихме ПВУ – един провален план, провален през последните 4 години“, каза министър Петкова и съобщи, че до края на тази година България ще получи средствата по второ и по трето плащане, които са близо 4 млрд. лева.

България влезе в еврозоната, след като изпълнихме всички критерии и честно и почтено от 1 януари 2026 г. ще заемем своето достойно място в еврозоната, заяви министърът на финансите.

По отношение на дълга ситуацията също има своето обяснение, настоя Петкова от парламентарната трибуна. „Когато в продължение на години се създава практика и се налага говоренето, че да поддържаш 3% дефицит не е нещо фатално – ами, оказва се, че е фатално, защото когато дефицитът трайно е 3% от БВП на страната, неизбежно е да расте и дългът, защото този дефицит се финансира с дълг, уважаеми колеги“. „Имало е картечница, тя е била използвана, но не от нас“, каза още финансовият министър по време на дебатите по вота на недоверие.

Според ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН шестият вот на недоверие цели дестабилизация на правителството, съответно и на държавата.

През септември кабинетът оцеля с гласовете на 133-ма депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП и ИТН.