Групи от хора, събрали се на Орлов мост, тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало" към 22:30 и към 22:45 стигнаха до сградата на ул. "Врабча". До Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, има разположен кордон от полицаи.

Обърнаха и контейнери с боклук. А малко по-късно ги запалиха и ги бутаха към кордона. Част от събралите се пред сградата спираха запалените контейнери и им казваха да не ги палят.

БТА

Голяма част от хората са облечени изцяло в черно и носят маски. Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи - "Или прибирате телефоните си или ги чупим!"

Това не са хора от протеста, искаме да ги разграничим от мирния протест, каза пред журналисти директорът на СДВР Любомир Николов.

БТА

Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча", посочи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

Профилът им е на агитки и така наречените „локали“. на агресивни младежи, които търсят някакво място под слънцето, посочи главен комисар Николов.

Ние търсим всякакъв хуманен начин мирно и агресивно протестиращите да се приберат спокойно по домовете си. С нищо не искаме да предизвикаме тяхната агресия и изчакваме до последния момент да ги задържим чак когато сме сигурни, че извършват престъпление от общ характер, заяви Николов.

БТА

Искам да благодаря на мирно протестиращите граждани, каза още той.

По неговите думи са задържани около 40 души по време провелия се по-рано протест в центъра на София, които са искали да попречат на мирното протичане на протеста и са не малка част от тези, които са останали в последствие и създават проблеми.

В един от задържаните е намерена сумата от 10 000 лева, а в друго лице са открити 1500 евро, каза още Николов.

От хората, събрали се пред централата на "ДПС - Ново начало" има задържани. Полицаите тампонират протестиращата тълпа. След като утре бъдат прегледани видеоматериали, ще има още задържани, посочи той.

БГНЕС

БГНЕС

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращи се изтеглят в различни посоки.

Движението по бул."Васил Левски" в София е възстановено.

Жандармерията в района на централата на ДПС - Ново начало и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков" се изтегля. На място остават екипи, които да следят ситуацията.