Повече от 1,4 милиона жители на Сао Пауло останаха без ток вчера, след като силни ветрове събориха дървета върху електропреносната мрежа на бразилската метрополия ден по-рано, съобщи Асошиейтед прес.

Местните власти заявиха, че няма пострадали, но почти 400 полета бяха отменени.

Енергийната компания "Енел" (Enel) не е посочила краен срок за възстановяване на електроснабдяването. Един от директорите й, Марсело Пуерташ, заяви пред журналисти, че италианската компания разполага с 1300 души, които работят по разрешаването на проблема, откакто вятър с скорост около 100 км/ч  започна да духа в Сао Пауло.

 

 

Кметството на Сао Пауло съобщи, че 231 дървета са паднали в резултат на това, което нарича ефекти от екстратропически циклон, образувал се в южната част на Бразилия. Авиационните власти заявиха, че повечето от отменените полети са били от обслужващото вътрешни връзки летище Конгоняс, но добавиха, че международното летище Гуарульос, извън града, също е било засегнато. 

Кметът Рикардо Нунес, чиято администрация отговаря за подрязването на дърветата, които са били съборени върху електропреносната мрежа, заяви пред журналисти в сряда вечерта, че е казал на компанията, че тя не полага всички усилия, за да реши проблемите. 

 

 

"Всеки път, когато се случи нещо, ние оставаме без електричество", каза Нунес, който нарече италианската компания за електроснабдяване "безотговорна". Състоянието на електропреносната мрежа в сряда беше още по-лошо, тогава над 2 милиона жители на Сао Пауло бяха без електричество.

Водоснабдителната компания "Сабесп" заяви в изявление вчера, че липсата на електроенергия вече засяга и техните услуги, тъй като помпите не работят адекватно.

