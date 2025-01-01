Повече от 1,4 милиона жители на Сао Пауло останаха без ток вчера, след като силни ветрове събориха дървета върху електропреносната мрежа на бразилската метрополия ден по-рано, съобщи Асошиейтед прес.

Местните власти заявиха, че няма пострадали, но почти 400 полета бяха отменени.

Енергийната компания "Енел" (Enel) не е посочила краен срок за възстановяване на електроснабдяването. Един от директорите й, Марсело Пуерташ, заяви пред журналисти, че италианската компания разполага с 1300 души, които работят по разрешаването на проблема, откакто вятър с скорост около 100 км/ч започна да духа в Сао Пауло.

🚨🇧🇷 BRASIL! Moradores de São Paulo estão sem energia há mais de 30 horas, e a Enel ainda não sabe quando o serviço será normalizado. pic.twitter.com/RSBz0CvwpO — RIO NOTÍCIAS (@orionoticias) December 11, 2025

Кметството на Сао Пауло съобщи, че 231 дървета са паднали в резултат на това, което нарича ефекти от екстратропически циклон, образувал се в южната част на Бразилия. Авиационните власти заявиха, че повечето от отменените полети са били от обслужващото вътрешни връзки летище Конгоняс, но добавиха, че международното летище Гуарульос, извън града, също е било засегнато.

Кметът Рикардо Нунес, чиято администрация отговаря за подрязването на дърветата, които са били съборени върху електропреносната мрежа, заяви пред журналисти в сряда вечерта, че е казал на компанията, че тя не полага всички усилия, за да реши проблемите.

São Paulo blackout leaves 1.4M without power, hundreds of flights canceled https://t.co/80fUD9Ese1 pic.twitter.com/oJAU2jhIKv — New York Post (@nypost) December 11, 2025

"Всеки път, когато се случи нещо, ние оставаме без електричество", каза Нунес, който нарече италианската компания за електроснабдяване "безотговорна". Състоянието на електропреносната мрежа в сряда беше още по-лошо, тогава над 2 милиона жители на Сао Пауло бяха без електричество.

Водоснабдителната компания "Сабесп" заяви в изявление вчера, че липсата на електроенергия вече засяга и техните услуги, тъй като помпите не работят адекватно.