„Възраждане“ иска да се свика консултативен съвет за сигурност заради влизането ни в еврозоната. Това обяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на народното събрание.

От партията днес ще внесат проект на решение, с което да задължат Министерски съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година.

Костадинов: Няма финансов анализ за това дали сме готови за еврозоната

"Очертава се да влезем в еврозоната не само без кабинет, а и без бюджет", заяви той.

По думите му бюджетът за 2025 г. може да се удължи и да действа през 2026 г., но имало малка подробност, никъде в него не пише евро. "Така че няма как да стане", заяви още той.