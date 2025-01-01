Украйна настоява за целева численост от 800 000 войници за своята армия съгласно преработената версия на мирния план на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война с Русия, съобщи ДПА.

"Това е реалната численост на днешната армия и е съгласувано с военните", заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Киев.

Той добави, че тази точка от настоящия проект за мирен план е била достатъчно преработена. Първоначалният план на САЩ, който стана известен през ноември, посочваше максимална численост от 600 000 украински войници.

Наблюдателите обаче се съмняват, че армията все още разполага с толкова войници в действителност. Според прокуратурата от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. са регистрирани над 300 000 случая на дезертиране или отсъствие на войници.

След рекордните над 21 600 регистрирани случая през октомври, от ноември нататък властите класифицираха данните като поверителни, посочва ДПА.

Преди войната Украйна имаше постоянна армия от около 290 000 души. За да компенсира численото си неравенство спрямо Русия, Киев очаква западните му съюзници да допринесат значително за военните разходи в случай на мирно споразумение.

Преди началото на войната Украйна беше най-бедната страна в Европа според Международния валутен фонд, припомня ДПА.

Чуждестранните донорски държави сега допринасят с повече от 40 % от националния бюджет, а Украйна се стреми да се присъедини към Европейския съюз.