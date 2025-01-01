Днес се очаква Украйна и нейните европейски партньори да представят на САЩ прецизирани документи за мирния план за прекратяване на войната.

Припомняме, че това обяви украинският президент Володимир Зеленски вчера, цитиран от Ройтерс.

Украйна отказва да отстъпи територии на Русия, САЩ дава няколко дни на Зеленски за отговор на мирния план

Зеленски каза още, че всичко зависи от волята на Русия да спре бойните действия.

„Украинският и европейският компонент сега са по-развити и ние сме готови да ги представим на нашите партньори в САЩ“, написа той в „Екс“.

„Заедно с американската страна очакваме бързо да направим потенциалните стъпки възможно най-осъществими“, посочи украинският президент.