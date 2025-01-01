Акция пред сградата на Народното събрание организират от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда "Подкрепа". Те се обръщат към депутатите с въпроса "Какво ще се случи с доходите ни през 2026 година, ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 година?" В района има засилено полицейско присъствие. От синдикатите раздават листове с въпросите си на всеки депутат, който влиза, но някои от тях отказват да ги вземат.

Очакваме отговор от всички, но най-вече от тези, които управляваха. Оставката си е оставка, но бюджетът е в парламента. Оставката е на изпълнителната власт, законодателят продължава да говори, но чуваме, че бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на държавното осигуряване и централният ще бъдат бламирани и буквално обидени на целия народ, че е протестирал, съвсем умишлено ще ни вкарат в криза от 1 януари, каза за БТА главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Парламентът трябва да гласува оставката на правителството – старт на нов политически цикъл

Той допълни, че, ако няма бюджет, минималната заплата, тази на учителите, лекарите, специалистите по медицински грижи, майчинските за втората година и всички останали доходи няма да се вдигнат. Бяхме го договорили всичко това - да има ръст между 10% и 15%, за да могат да посрещнат новата година. Някой реши след оставката да се прави на обиден. Всички те имат отговорност към народа, без значение управляващи или опозиция, каза още Костов.

По неговите думи удълженият бюджет би удължил всички ставки от тази година да продължат да се прилагат и през 2026 г. и допълни, че не е ясно дали ще има пари за заплати и пенсии.

БТА

Депутати, както от упралвелението, така и от опозицията коментираха на влизане в парламента акцията на синдикатите пред сградата на Народното събрание.

Габриел Вълков от ПГ на „БСП-Обединена левица“ попита дали е било видяно какво са предложили между първо и второ четене и, че отговорността е на управляващите. Ние сме партията, които вдигаше заплатите, заяви той.

Изцяло подкрепяме исканията на синдикатите и вярвам, че не трябва да влизаме в новата година и в еврозоната без бюджет. Отговорност на всички партии в този парламент е да проявят разум. Ние сме готови да приемем един разумен бюджет, който да повишава минималната работна заплата и да спази исканията на синдикатите, каза пред медиите Венко Сабрутев от ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“. По неговите думи няма как да се влезе в еврозоната без да се повишат доходите на хората.

Според лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов никога не са се залагали пари за заплати в бюджета. За да паднат цените трябва пазарна икономика, а ние нямаме такава. Дори с пет процента да се вдигнат заплатите, когато цените скочат с 20% всичко бива изядено. Не можем да гласуваме за този бюджет, защото е кражба, заяви Михайлов.

По неговите думи в бюджета трябва така да са разпределени нещата, за да няма 150% увеличение на парите за две години на Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Цялото разпределение е неправилно, дава се на едни хора много, а други места се източват. Има много пари за хората, стига някой да даде шанс да се направят нещата, допълни Михайлов.