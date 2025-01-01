Председателят на парламента Рая Назарян даде нова почивка - до 13:00 ч., в която председателите на комисии да свикат заседания и да бъдат разгледани на първо четене проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавният бюджет за догодина.

Преди това по искане на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" тя даде 20 минути почивка. От формацията възразиха срещу това да се гледат проектите на план-сметките за 2026 г. на държавното обществено осигуряване и на НЗОК без те да са минали през съответните комисии.

Припомняме, че преди това депутатите приеха коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година.

"За" гласуваха 122 депутати, "против" 89, "въздържали се" няма.

Народните представители ще продължат с новия законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година.

Асен Василев поиска почивка и свикване на здравна комисия. Припомняме, че по-рано днес той обяви в кулоарите на Народното събрание, че бюджетите на ДОО и НЗОК се обсъждат в пленарна за без да са минали през ресорните комисии.

Асен Василев: Бюджетите на НЗОК и ДОО не са минали двете най-важни комисии

Костадин Ангелов обяви, че заседание на здравната комисия е било свикано.

"На това заседание колегите от ПП-ДБ присъстваха в залата, но бяха там само, за да дават интервюта и да създават напрежение. Бюджетът на здравеопазването и НЗОК не е място за политически битки, страсти и капризи. Всичко онова, което се опитвате да направите, отново ще се провали. Всичко онова, което ни обединява е ценността на българското здраве. Призовавам ви да не правим политически капитал от бюджета за здравеопазване", заяви той.

Председателят на парламента Рая Назарян обяви, че след внасянето на законопроектите в оказания срок е разпределила към всички комисии, както се прилага. Техните председатели са свикали извънредни заседания, изпратили са законопроектите, проведени са заседания. "Имало е свикано заседание. Това, че не са се явили народни представили, не е имало кворум", заяви тя и допълни, че когато не е имало кворум не е имало предпоставка да се разгледат.

Назарян припомни, че вчера, когато се е гласувала програмата на НС е било взето решение от залата тези законопроекти да бъдат разгледани.

Бюджетната комисия одобри измененията в Закона за ДДС и прие на първо четене бюджета на ДОО и НЗОК (СНИМКИ)

Параметрите на преработения проектобюджет на ДОО бяха представени от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в пленарната зала. Предвижда се запазване на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и на съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на тази година, ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т. нар. швейцарско правило и се очаква увеличението да е между 7 и 8 процента.

Новият проектобюджет на ДОО, първият изготвен в евро, предвижда от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата у нас да е 620,20 евро. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – също 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени от 1 януари 2026 г. ще бъде в размер на 2300 евро, което представлява леко понижение спрямо изтегления законопроект на бюджета на ДОО за 2026 година.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и обезщетението за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро (900 лв.).

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро.

Много рядко се случва и аз безкрайно благодаря и на членовете на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), и на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, които приеха без нито един глас "против" проектът за бюджет на ДОО, каза министър Гуцанов. Не значи, че новият проектобюджет е перфектен, но значи, че е намерена пресечната точка на вижданията на синдикати, на работодатели и на Министерството и на ръководството на НОИ, посочи той.

Управителят на НОИ Весела Караиванова също посочи, че е увеличен размерът на обезщетението за отглеждане на дете. Тя отбеляза, че има промяна и в размера на гарантираното вземане на работника при несъстоятелност на работодателя и се предвижда то да бъде две и половина минимални работни заплати.

На 3 декември т.г., след обществено недоволство, парламентът единодушно с 201 гласа "за" даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за НЗОК и за ДОО за 2026 година. След диалог със синдикати и работодатели Министерският съвет одобри преработени варианти на законопроектите и на 8 декември трите проектобюджета бяха внесени в парламента.

В програмата на Народното събрание за утре е първото четене на коригирания законопроект за държавния бюджет за следващата година.

Предстои днес в 13:30 часа депутатите да гласуват шестия вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за "провал в икономическата политика" на правителството. Дебатите по вота, внесен от 61 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ), се състояха вчера. Според правилника на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.