Бюджетите на НЗОК и ДОО бяха вкарани в зала без да минали през ресорните комисии – здравна и социална. За това алармира народният представител и лидер на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти в парламента.

"В пленарна зала е вкаран бюджетът за държавното обществено осигуряване, без да е минал през комисията по труда и социалната политика, която по принцип е основната комисия, разглеждаща всичко, свързано с общественото осигуряване. Вкаран е и бюджетът за Националната здравноосигурителна каса, без да е минал през комисията по здравеопазването. Само комисията по бюджет и финанси е разгледала тези бюджети, коментира Василев. Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата - насила", категоричен беше Василев.

Атанас Атанасов: На протеста никой не спомена Желязков, хората разбраха, че има паралелен център на власт

"Българският народ натисна бутона на това управление и викна „Оставка!“ от над 35 града вчера, така че е крайно време тези хора да чуят всички български граждани и да подадат оставка", заяви още лидерът на ПП.

Николай Денков пък се обърна към ИТН: "Вчера беше ясно казано на „Има такъв народ“, че всичките лъжи, които изговориха за това правителство, са разбрани, чути са и те излъгаха своите избиратели.

"Аз днес искам да се обърна към един човек от БСП - Кирил Добрев. Февруари 1997 година - на моите години, аз помня много добре какво беше тогава. Говореше се не само за граждански протести, говореше се за гражданска война. Тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Така че, очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спрат с подкрепата на това правителство", заяви още Денков.

Тома Биков: Да отчетем фактите и ще вземем съответните решения

Съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пък коментира, че след вчерашния пореден безпрецедентен протест това управление има само един ход - веднага да бъде подадена оставка, преди 13:30 ч., преди гласуването на вота.

"Ако Пеевски и Борисов не искат да подадат оставката, това трябва да направи Росен Желязков. Обръщаме се към него - ако има някакво останало достойнство в него все още, да дойде в парламента и да депозира оставката на това управление. След вчера, след този народен гняв, след стотиците хилядите българи в цялата страна, този ход се дължи на България", каза още Мирчев.