„Властта е делигитимирана. Нямат легитимация да продължат да управляват. Ако Борисов иска да изживява онази мъка с Орешарски, да продължават”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” съпредседателят на „Демократична България” Атанас Атанасов.

„На площада не чух нито веднъж името на Желязков. Това означава, че никой не го припознава като фактор, от който зависи каквото и да е. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се взимат на друго място. Хората са разбрали, че има паралелен център на власт, където се взимат решения. Влакът тръгна, няма спиране, въпросът е кога ще се случи тази оставка”, продължи Атанасов.

Според него важен въпрос сега е как ще се проведат следващите избори.

„Мандатът на ЦИК свършва мисля през април, а там има представители на политически сили, на които вече не им помним имената. Другата тема са изборните правила. Трябва да бъдат положени усилия да се променят, за да търсим по-прозрачен изборен процес”, каза Атанасов. Той посочи, че има подготвени законопроекти, но трябва политическа воля.

Според него задължително трябва да се върне машинното гласуване.

Атанасов припомни, че предсрочните парламентарни избори трябва да се организират от служебно правителство и важно е какъв ще е неговият състав и кой ще е вътрешен министър.

По отношение на служебния премиер, който ще е от „домовата книга” и ще е от сега управляващите, Атанасов каза: „Променихме веднъж Конституцията, това не е най-доброто дело, в което съм участвал”.

Атанасов обаче смята, че трябва да се търси някакъв тип кръгла маса и там да се постигне споразумение за промяна в правилата.

Той вижда две заплахи пред демократични процес. „Наричам ги двойното К. От едната страна е проблемът с корупцията, от друга – проблемът с Кремъл. В определени ситуации тези две К се припокриват. Нашата битка трябва да е за нещо по-средата, което да е достатъчно масивно, за да неутрализира тези 2 заплахи”, каза Атанасов.