Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за изкуствения интелект, който ще се опита да предотврати нарастващия брой щатски закони, регулиращи технологията, с национален стандарт, информира Ройтерс.

"Искаме да имаме един централен източник на одобрение", каза Тръмп пред репортери, заобиколен от най-висшите си съветници, включително министъра на финансите Скот Бесент.

Указът ще даде на администрацията на Тръмп инструменти да отхвърли най-"обременителните" щатски регулации, каза съветникът по изкуствен интелект в Белия дом Дейвид Сакс. Администрацията няма да се противопостави на правила, регулиращи изкуствения интелект и безопасността на децата, добави той.

Големи играчи в областта на изкуствения интелект заявиха, че федералното правителство, а не щатите, трябва да регулира индустрията.

Въпреки това лидерите на щатите от двете основни политически партии заявиха, че се нуждаят от правомощия да поставят ограничения около изкуствения интелект, особено след като Конгресът постоянно не успява да приеме закони, регулиращи технологичната индустрия.

Губернаторът на Флорида Рон Десантис, републиканец, предложи харта на правата за изкуствения интелект, която включва защита на личните данни, родителски контрол и защита на потребителите. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, чийто щат е дом на няколко големи компании за изкуствен интелект, подписа тази година закон, който изисква от големите разработчици на изкуствен интелект да обяснят плановете си за намаляване на потенциалните катастрофални рискове.

Други щати приеха закони, забраняващи генерираните от изкуствен интелект неконсенсуални сексуални изображения и неразрешени политически дийпфейкове.