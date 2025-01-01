Проектът на наредба за организацията на профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане. Компетентният орган за контрол върху изпълнението на изискванията за профилактика и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване в лечебните заведения, са регионалните здравни инспекции.

С цел събиране на достоверна и цялостна информация е въведено изискване, лечебните заведения да участват в провежданите от Европейския съюз проучвания, относно ИСМО, антибиотичната употреба и свързаната с нея антимикробна резистентност. Поради необходимостта от структурирани правила, които да се прилагат в лечебните заведения, са въведени единни изискания за съдържанието и структурата на програмите за профилактика и контрол на ИСМО, което позволява въвеждането на обхватни и унифицирани мерки и дейности в лечебните заведения, както и прилагането на контрол от техните ръководители и отговорни лица, се посочва в мотивите към проекта. Въведено е изискването всички лечебни заведения да прилагат стандартни и допълнителни предпазни мерки с цел ограничаване разпространението на ИСМО.

При съмнение за случай на ИСМО, персоналът в съответното лечебно заведение, клиника или отделение предприема незабавно всички противоепидемични мерки за прекъсване на пътя за предаване на инфекцията, без да изчаква лабораторно потвърждение, а при необходимост и възможност пациентът се изолира. Предвид по-високата възможност ИСМО да се предава при пациенти в лечебни заведения със стационар, е въведено задължението да бъде определено лице по контрол на инфекциите в болниците, в центровете за психично здраве, в центровете за кожно-венерически заболявания, в комплексните онкологични центрове, в домовете за медико-социални грижи за пълнолетни лица, в центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, в хосписите, както и в медицинските центрове, медико-денталните центрове, диагностично-консултативните центрове и денталните центрове, в които има до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

Предвид риска от заразяване на пациенти и персонал с резистентни микроорганизми е въведен селективен скрининг за безсимптомно носителство на множествено-резистентни патогени. При пациентите, при които са изолирани множествено-резистентни патогени се прилагат стандартни и изолационни предпазни мерки, подходяща деколонизация и лечение при необходимост. Положителните лица, които са част от персонала, се преместват в други структури на лечебното заведение, в които няма риск от заразяване на пациенти и персонал, до саниране на носителството - очистване на макроорганизма от носителство на патогенни микроорганизми чрез антибиотици, химиотерапевтици или имунопрепарати.

При новопостъпващ медицински персонал в отделения или клиники по анестезиология и интензивно лечение, хирургия, ортопедия, травматология, урология, неонатология, акушерство и гинекология или по хемодиализа се извършва изследване на носен и гърлен секрет, както и фекална проба за носителство на патогенни и множествено-резистентни микроорганизми.

В проекта на нормативния акт е разписано, че всяко лечебно заведение включва в програмата си за профилактика и контрол на ИСМО план за управление на епидемични взривове, което ще осигури подготвеност и адекватност на отговора при възникнала ситуация.