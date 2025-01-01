Светофарни уредби ще бъдат поставени на общинския път Асеновград-Лясково, където на 6 декември възникна свлачище. Това съобщи зам.-кметът Стоян Димитров. Пропадналата част е в участъка от паркинга на Асеновата крепост нагоре, след параклиса “Св. Никола”. Свлачището е обхванало около 1,5 м от банкета и около 20 см от пътя.

"Целият път е направен в свлачищен район", каза Димитров. Той припомни, че през 2009 година на същия участък са изградени подпорни стени. В момента е пропаднала частта между двете укрепителни съоръжения.

Причината за новото свлачище е преовлажнената почва вследствие на обилните валежи и преминаване на тежкотоварен автомобил, който е пътувал в посока с. Лясково. Той призова да се спазват забраните пътят да не бъде използван за тежкотоварни автомобили над 3,5 т.

БТА

Администрацията вече е сезирала Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, уведомена е и Областната управа. По думите на Димитров краткосрочният вариант за решаване на проблема е разширяване на пътното платно към ската, а дългосрочният е изграждането на нова подпорна стена. "Предстои да се изработи проект и да се търси финансирането му", допълни зам.-кметът.

Общинският път е основен за асеновградското село Лясково и кукленските села Яврово и Добралък. Обходният път от Куклен към с. Яврово е с нетрайна настилка и не се използва активно от жителите на населените места.