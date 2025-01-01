Агенция "Пътна инфраструктура" напредва с етапите за окончателно одобрение на проекта за скоростния път към Смолян.

Това заяви пред журналисти в Смолян министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. където постави началото на основния ремонт на 21,9 км от третокласния път III-868 Рудозем-Смолян.

Иванов уточни, че проектът предвижда проектиране на трета лента по трасето Асеновград-Смолян, където това е технически възможно. Това беше ангажимент, поет и от министър-председателя, и ние го следваме, посочи той.

Членът на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Венцислав Атанасов съобщи, че вече има сключен договор за проектиране на трета лента по съществуващия път II-86.

Работата по проекта е на първи междинен етап, като предстои свикването на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) за обсъждане и евентуални корекции. След това ще бъде обявена обществена поръчка за идеен проект, който ще осигури трасе с габарит Г20 - очаквано от жителите на региона, допълни Атанасов.

Министър Иванов посочи, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството има високи очаквания към бюджета за 2026 г., тъй като през настоящата година са рестартирани голяма част от проекти, забавени през годините, включително и в Смолянския регион.

"Надявам се Министерството на финансите и народните представители да дадат възможност българските граждани да пътуват по нормални пътища - не само за удобство, но и за по-голяма пътна безопасност", заяви Иванов.