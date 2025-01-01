Свлачище затвори пътя от Асеновград към Смолян. Сигналът за инцидента е получен около 11:45 ч. на тел. 112.

БТА

Образуваха се километрични колони от автомобили и в двете посоки. Свлекли са се камъни, дървета и пръст, предаде NOVA .

Автомобилите, движещи се към Смолян, се пренасочват по обходен маршрут още в центъра на Асеновград, видя репортер на БТА.

БТА

Попадналите в задръстването коли след изхода на града се пропускат поетапно. Движението за влизане в Асеновград не е преустановено.

БТА

Пътноподдържащата фирма работи по отстраняването на падналите камъни.