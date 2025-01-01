Временно ограничение на движението е въведено по пътя Стойките – Широка лъка в участък, в който е паднала скална маса, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян. Преминаването през засегнатия участък се извършва в едното платно.

Падналата скална маса е при километър 30+100 по трасето III-866 Стойките – Широка лъка, на около 1 км от Широка лъка. Пътноподдържащата фирма извършва разчистване на терена. Движението се регулира от сигналисти.

Свлачища затрудниха движението по пътя София-Самоков и АМ „Струма“

Обилните валежи през последните дни предизвикаха свлачища, които затрудниха сериозно трафика рано тази сутрин по ключови пътни артерии в страната. От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочиха, че падналите валежи през последното денонощие са довели до преовлажняване на почвата и свличането на камъни върху платното.

Най-сериозна е била ситуацията на пътя София - Самоков, където на 75-ия километър са паднали масивни камъни. В момемта движението по път II-82 София - Самоков се осъществява без ограничения, съобщиха от АПИ.

Проблеми имаше през деня и на автомагистрала "Струма". Преди обед бе възстановено движението при км 28 в посока Кулата, а още преди 9 часа - и в посока София при км 36.

От пътната агенция съобщиха, че екипите на пътноподдържащите фирми имат 24-часови дежурства и реагират веднага за разчистване на свлечена скалната маса на пътя от продължителните дъждове.