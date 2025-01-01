Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разплати преди крайния срок по индикативен график над 40 млн. лв. (40 086 681 лв.) на стопаните, които са заявили подпомагане по агроекологичните интервенции за Кампания 2025, администрирани от Дирекция „Директни плащания“, отдел „Биологични и агроекологични плащания“, съобщиха от Фонда.

Финансовата подкрепа се разпределя между 2822 фермери. Те прилагат в стопанствата си практики, опазващи климата и околната среда по следните интервенции: „Насърчаване на естественото опрашване“ – операция за стационарни пчелини; „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ в направления „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ (СККУ) и „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ (СККУ-2); „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ (СЗМ); „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“; „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“; „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ (ПЗП-деградирали).

Ставките, по които е извършена оторизацията на субсидиите по интервенциите в областта на околната среда и климата, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г. са разписани в чл. 32 от Наредба № 10 от 27 юни 2023 г.

Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания за всяка от интервенциите и са предоставили изискуемите документи в нормативно регламентирания срок.

„От страна на Държавен фонд “Земеделие” ясно осъзнаваме предизвикателствата, пред които са изправени земеделските производители, и затова нашата основна задача е именно навременното и ефективно финансово подпомагане“. Това заяви изпълнителният директор на ДФЗ Ива Иванова по време на откриването на годишната среща на Национално сдружение “Обединени земеделски производители”.