През последните три години мобилна библиотека, обслужваща селските райони на северозападния турски окръг Къркларели, е изминала повече от 15 000 километра, предоставяйки книги за деца от малки населени места, в които няма библиотеки, съобщава Анадолската агенция.

Мобилната библиотека, добавена към инвентара на обществената библиотека в Къркларели през 2022 г. от турското министерство на културата и туризма, обикаля близо 100 села и 115 училища всяка година, като предлага около 5 000 заглавия от турската и световната литература. Последната спирка на мобилната библиотека за 2025 г. е началното училище „Шехит Анъл Ялап“ в разположеното на около 15 километра от българо-турската граница село Кофчаз, където в момента учат около 130 ученици от 16 села.

По думите на директора на обществената библиотека в Къркларели Мете Карагьол децата в Кофчаз и в другите села, които са включени в инициативата, проявяват сериозен интерес към четенето, заради което фондът на мобилната библиотека се обновява два пъти в годината. „Библиотеките са центрове на знание и култура. Дори и в планински райони, където снегът затруднява достъпа, ние преодоляваме всяка пречка, за да вдъхнем любов към книгите“, коментира Карагьол.

Шофьорът на мобилната библиотека Хакан Арда отбелязва, че топлото посрещане, което инициативата получава във всяко село, е трогателно. „Ако можем дори малко да докоснем сърцето на едно дете чрез книгите, това е най-голямата ни радост“, коментира той.