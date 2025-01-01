Призовавам Наталия Киселова да си подаде оставката, защото не може да представляваш български граждани, ако издаваш еднолични разпореждания, обявени за противоконституционни, каза Петър Петров от „Възраждане“ пред журналисти в кулоарите на парламента. Киселова никога няма да бъде служебен премиер или конституционен съдия, заяви още депутатът.

След като е издаден едноличният акт от бившия председател на парламента Наталия Киселова, физическият документ на предложението на президента за провеждане на референдум за въвеждането на единната европейска валута е бил върнат обратно в институцията на президента, посочи депутатът. Според него е действано така, че да се попречи на комисиите и народните представители в пленарната зала да разгледат и обсъдят предложението и е направено всичко възможно, за да се възпрепятства възможността да се проведе референдум.

Реакции след решението на Киселова да върне предложението на Радев за референдума

Вчера Конституционният съд (КС) реши, че председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение.

Приветстваме решението на Конституционния съд, посочи още Петров. Той каза, че президентът Румен Радев може да внесе ново предложение за провеждане на национален референдум във връзка с въвеждане на единната европейска валута. Ако бъде внесено такова предложение, ние ще го подкрепим, допълни той.

Радев сезира КС за отказа на Киселова да постави за разглеждане предложението за референдум

На 13 май тогавашният председател на парламента Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум. На 23 май президентът Румен Радев сезира КС за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“. На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на държавния глава във връзка с решението на Киселова. Тя не е председател на Народното събрание от 29 октомври, когато обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста. На нейно място беше избрана Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.