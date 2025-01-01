В онзи момент Наталия Киселова направи това, което е необходимо за България, тя върна на президента Румен Радев една явна провокация. Категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната. Това заяви в кулоарите на парламента, Явор Божанков.

„Оттук нататък ако президентът Радев внесе нов референдум, въпросът вече е ясен и разрешен. Ако го направи – вече имаме решение на КС, което ясно разрешава въпроса. Не може председателят да го преценява. Към онзи момент обаче такова решение нямаше“, коментира той.

Припомняме, че от Конституционният съд обявиха в свое решение, че като шеф на парламента Наталия Киселова е отклонила неправомерно предложението на президента Румен Радев за референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?".

Реакции след решението на Киселова да върне предложението на Радев за референдума

Предложението беше внесено в Народното събрание, което единствено може да вземе решение за провеждане на национален референдум, но тогавашният председателят на парламента Наталия Киселова не го допусна до разглеждане с мотива, че искането за референдум противоречи на разписаните правила в Закона и на Конституцията.

КС: Председателят на НС няма право да спира президентското предложение за референдум

По-рано днес Петър Петров от „Възраждане“ призова пред журналисти в кулоарите на парламента Наталия Киселова да си подаде оставката, защото не може да представляваш български граждани, ако издаваш еднолични разпореждания, обявени за противоконституционни. Киселова никога няма да бъде служебен премиер или конституционен съдия, заяви още депутатът.