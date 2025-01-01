Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа. Това заяви президентът Румен Радев във връзка с решението на Конституционния съд, че като шеф на парламента Наталия Киселова е отклонила неправомерно предложението на президента Румен Радев за референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута 'евро' през 2026 г.?“.

„Решението е с обратно действие и постановява, че председателят на парламента не може да отклонява предложение на субект, овластен от закона. Това, което се случва тази сутрин в българския парламент, е някакъв фарс и ново законово нарушение по същия казус. Оправданията, че не могат да внесат това предложение в пленарна зала и да го гласуват, както е редно, са лъжа. На 13 май аз получих от парламента единствено препис с разпореждането на г-жа Киселова, но не и оригиналните ми документи“, заяви президентът.

КС: Председателят на НС няма право да спира президентското предложение за референдум

Той обяви, че неговите мотиви и предложения и в момента са в Народното събрание и няма какво да внася повече.

„Аз призовавам народните представители, ако все още имат някакво останало достойнство и уважение към хората и принципите на демокрацията, да отидат още днес в собственото си деловодство – мога да им помогна с входящ номер, с който разполагам – да вземат моето предложение и моите мотиви, да ги внесат в пленарна зала, да ги дебатират и да гласуват, да се произнесат ясно дали ще се съобразят с волята на народа. Трябва да има решение“, каза още Румен Радев.

Той заяви, че за съжаление този парламент, вместо закони, ражда беззаконие, скандали и отврат.