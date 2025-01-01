Окръжният съд в Сливен одобри споразумение, постигнато между Окръжната прокуратура, обвиняемия и неговия защитник по дело за умишлено причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство, съобщиха от съда.

В съдебното заседание обвиняемият призна вината си, че на 14 авгоуст 2025 г. в Сливен, управлявайки микробус и нарушавайки правилата за движение, умишлено е причинил средни телесни повреди на свой съсед. След инцидента той напуснал местопроизшествието.

Съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение беше отложено с петгодишен изпитателен срок. На обвиняемия бе постановено и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ завинаги.

БТА припомня, че пострадалият беше в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като беше прегазен два пъти.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са ранени 26 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 22.

От началото на месеца са станали 303 катастрофи с 27 загинали и 380 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 5935, живота си са загубили 400 души, а 7391 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 16 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.