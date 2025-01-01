За умишлена жестокост към животно, заснета на видеозапис от охранителни камери, алармираха потребители в социалните мрежи.

Според сигнал, подаден и до БНТ, случаят е от 9 ноември 2025 г. и е станал на ул. "Пчиния" 18 в ж.к. "Разсадника" в София.

Жестокост: Французойка изхвърли кучето си от етаж на блок в Несебър, защото било болно

Кучето Мая, живяло повече от 14 години сред хората в квартала, известно с добрия си нрав и дружелюбие към всички, е умишлено прегазено от човек, който целенасочено насочил автомобила си към нея, докато животното спяло, разказват очевидци. Според тях извършителят е гръден хирург във ВМА.

Видео от охранителна камера показва как водачът преминава през спящото животно без опит да спре или избегне удара. Свидетели казват, че по време на инцидента лицето е било в неадекватно състояние и настояват за разследване на инцидента.

Застреляха две кучета в землището на село Сапарево

Хората настояват също за проверка на лицето, включително дали е годно да упражнява лекарска дейност, за публично разгласяване на случая от медиите, за да се осигури прозрачност и превенция срещу подобни актове и зпилагане на закона с цялата му строгост.

В чл. 325б от Наказателния кодекс е предвидено, че който прояви жестокост към гръбначно животно, причинявайки му смърт или трайно страдание, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5000 лв. А чл. 7 и чл. 26 от Закона за защита на животните забранява насилие и задължава държавата да реагира при сигнали за жестокост.