Поредица от сигнали за простреляни кучета в Русенско.

Хора от региона разказват пред NOVA , че докато разхождали домашните си любимци някой стрелял по животните от далечина. Хората предполагат, че най-вероятно става дума за един и същ извършител, тъй като действията са почти идентични. Те разказаха, че едва ли не сами са се опитали да проведат разследване, опитвайки се да установят кой стои зад всичко това. Някои са видели извършителя, други – не.

"Всички мислим, че става дума за един и същи извършител. Многобройните случаи го доказват и съм сигурна, че има и други пострадали. Говорим за домашни кучета – обичани,гледани, с чипове и паспорти. Но какво да кажат хората, чиито дворни кучета са избягали на разходка, или бездомните животни? Може само да предполагаме колко много ит тези животни – без стопани, които да ги защитят – са станали жертва". Това заяви в „Здравей, България” Кремена Радкова, която е жител на село Червена вода.

Жената разказа, че видяла два тъмни джипа, когато било убито нейното куче. "Беше още тъмно и не можах да определя цвета. По-късно, когато издирих ловците – това беше около половин час след стрелбата, вече се развиделяваше – джипът, който се насочи към мен, беше тъмносин. Това се случи преди две години", подчерта тя.

И разказа, че след като подала сигнал в полицията - били издирени и разпитани лицата, заподозрени за стрелбата. "Но в крайна сметка резултатът е, че делото е спряно и се води срещу „неизвестен извършител“. Чак след като то вече беше спряно – видях, че става дума за четири джипа с петима ловци", заяви Кремена.

И разказа, че когато кучето ѝ било застреляно, тя се прибирала с него от разходка по черен път, на около 250 метра от къщата ѝ в Червена вода. "Зад нас минаха два тъмни джипа, вторият спря и се стреля през прозореца, без никой да слезе от колата. Кучето ми беше на няколко метра зад мен. Аз бях с бяла блуза – няма как да не са ме видели. Това беше абсолютно умишлено", категорична е тя.

Виктор Церигг, който е жител на село Ново село, заяви,ч е неговото куче е застреляно в двора му. "Това е стопански двор, в който се отглеждат крави и телета. Зад трупа на кучето има хора и животни. Спокойно можеше някой човек също да бъде ранен. Не видях кой стреля, няма и камери. Но в онзи ден, доколкото знам, е имало само един ловец в района. Тоест, най-вероятно говорим за същия човек", обясни той.

Кучето на Татяна Димитрова от село Просена е застерляно преди шест години. "Имаше съдебно дело. Първоначално на извършителя му бяха взети пушките, но след делото му върнаха всичко . Не ни е съобщен никакъв резултат от съдебното решение", заяви тя.

По думите на Кремена не са предприети никакви действия срещу никого от ловната дружинка, която се подозира, че е винован за стрелбата по животните. "Само да подчертая, че в нея членуват и полицаи от Второ районно управление – за един съм сигурна, може и други да има. Нашият кмет също е част от тази дружинка. Такива хора очевидно се чувстват недосегаеми", подчерта жената от село Червена вода.

От полицията увериха екипа на NOVA, че по последния случай в Долно Абланово е образувано досъдебно производство и се правят проверки. На този етап обаче не могат да кажат дали става дума за един и същ човек, свързан с всички тези стрелби. Но сред хората вече има съмнения, че извършителите може би се прикриват.