Агресивни кучета стресират хората край училище във Варна.



Животните се разхождат в района на Първо основно училище във "Владислав Варненчик“.



След подаден сигнал днес на оперативката в кметската администрация съобщиха, че кучетата са заловени и прибрани в общинския приют.



Проблемът с глутниците е много голям. Той се поражда от човешката дейност – тоест кучетата са имали домове, най-често вилите край града, а след края на лятото, стопаните ги изхвърлят на улицата, като в търсене на храна животните навлизат в града и започват да тероризират хората.