Пребиха овчарски кучета в Благоевградско, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 4 ноември около 21:10 ч., в Първо районно управление – Благоевград е подаден сигнал от жител на село Покровник, който съобщил, че е открил пребити три от овчарските си кучета в имот в близост до складова база в селото.

При пристигане на място полицейските служители са установили множество наранявания по две от животните. Те са транспортирани до кучешкия приют в Благоевград, където им е оказана медицинска помощ.

По случая е започнато досъдебно производство.

В хода на разследването се изяснява съпричастността на 68-годишен жител на селото към деянието.