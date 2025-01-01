Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин в югоизточната част на страната, след като армията вдигна по тревога самолети заради руски удари в Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на полската авиационна агенция.

„Поради необходимостта да бъде гарантирана свобода на действие за военната авиация летищата в Жешов и Люблин бяха временно затворени“, написа агенцията в публикация в „Екс“.

По-късно агенцията обяви, че летищата са възобновили работа.

Междувременно експлозии проехтяха в украинските градове Лвов и Тернопол в западната част на страната, след като въоръжените сили на Украйна съобщиха за руски удари с дронове и ракети, предадоха украински медии.

„Русия отново атакува енергийната ни инфраструктура“, написа в „Телеграм“ украинското министерство на енергетиката. „Има аварийни прекъсвания на електроснабдяването в редица украински региони“, добави ведомството.

Към момента не са ясни пълните размери на щетите, отбелязва Ройтерс.

Украински медии съобщиха, че многоетажна жилищна сграда е била поразена в Тернопол, а очевидец каза, че в Лвов е имало прекъсвания на електроснабдяването по време на атаката.

Управителят на Лвовска област Максим Козицки написа в „Телеграм“, че в следствие на атаката е било повредено енергийно съоръжени и промишлен обект, но няма жертви.