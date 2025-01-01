Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.
"По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в "Екс".
"Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети", каза той.
Местната полиция заяви вчера, че машинист е съобщил за щети по жп линията в Централна Полша.
По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.