Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за създаване на единен федерален стандарт за регулиране на изкуствения интелект, като предупреди, че отделни регулаторни режими на равнище щати могат да доведат до прекомерна регулация и да забавят развитието на технологиите, предаде Ройтерс.

„Прекомерната регулация от страна на отделните щати заплашва да подкопае този двигател на растежа“, заяви Тръмп в публикация в социалните медии. „Трябва да имаме един федерален стандарт, вместо мозайка от 50 различни регулаторни режима“, посочи той.

Държавният глава подчерта, че при липса на национален подход Китай „лесно ще изпревари САЩ в надпреварата за изкуствения интелект“.

След като встъпи във втория си президентски мандат през януари, Тръмп постави развитието на изкуствения интелект сред приоритетите на своята администрация. Той нареди изготвянето на национален план за действие в тази област, целящ да превърне „Америка в световна столица на изкуствения интелект“ и да намали регулаторните пречки пред внедряването на новите технологии.

Възходът на изкуствения интелект поражда опасения, свързани с рискове за демократичните процеси, киберсигурността и пазара на труда.

В публикацията си президентът призова законодателите да предвидят федералния стандарт в самостоятелен законопроект или да го включат в Закона за националната отбрана (National Defense Authorization Act – NDAA).

„Включете го в NDAA или приемете отделен законопроект и никой никога няма да може да се съревновава с Америка“, заяви Тръмп.

Той не посочи конкретни подробности относно структурата и съдържанието на предложения федерален регулаторен стандарт.

Водещи технологични компании, сред които „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic), отдавна подкрепят идеята за единна федерална рамка, която да замени различните регулаторни подходи на отделните щати.

Изпълнителният директор на „Енвидиа“ (Nvidia Corp.) Дженсън Хуан изрази сходно мнение, като посочи, че по-опростената регулация в Китай дава предимство на Пекин в глобалната технологична надпревара. По време на среща със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман във вторник президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати „все още водят с голяма преднина“ в областта на изкуствения интелект.

Лидерът на мнозинството в Камарата на представителите Стив Скалис, републиканец от Луизиана, потвърди пред изданието „Пънчбоул Нюз“, цитирано от Блумбърг, че републиканското ръководство „разглежда възможността“ предложението да бъде включено в Закона за националната отбрана (NDAA) – нормативен акт, който често служи за приемане на допълнителни политически мерки извън бюджета на Пентагона.

Изкуственият интелект: Двете страни на медала

През юли Сенатът блокира опит за включване на подобна мярка в бюджетен закон, като противниците ѝ предупредиха, че тя може да възпрепятства инициативи, насочени към защита на децата и авторските права в контекста на новите технологии.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, демократ, подписа по-рано тази година закон, който задължава големите разработчици на изкуствен интелект да публикуват своите протоколи за сигурност.

Според Блумбърг в момента се обсъждат няколко варианта на законодателни текстове. Някои от тях предвиждат компаниите, които се съгласят да спазват федералните стандарти, да бъдат освободени от отделни щатски изисквания в области като защитата на децата и безопасността на алгоритмите.