Монтана дава старт на празничния сезон, Михаела Маринова ще запали коледните светлини, съобщиха от Общината.

Площад „Жеравица“ ще се превърне в център на празничното настроение още на 27 ноември, когато Монтана официално ще даде старт на Коледно-новогодишните тържества.

В 18:00 часа ще бъдат запалени светлините на градската коледна елха, която тази година ще блести с изцяло нова украса.

Преди вълшебното запалване, жителите и гостите на Монтана ще се насладят на специален концерт на поп звездата Михаела Маринова, както и на впечатляващо 3D мапинг шоу, което ще вплете светлина, музика и емоция в едно.

Същият ден отваря врати и Коледният базар, който ще внесе уютния дух на сезона с аромат на празнични лакомства, ръчно изработени подаръци и тематични изненади.

Коледно-новогодишният календар на Монтана обещава богата програма от 27 ноември до 1 януари:

• 13 концерта - от поп и оперетни спектакли до фолклор, хорово и инструментално изкуство

• 4 изложби - живопис, фотография, детски таланти и групови експозиции

• 3 театрални постановки - с обичани актьори и вълнуващи заглавия

• Десетки допълнителни събития - коледен базар, творчески работилници, конкурси, фермерски пазар, празнични фоторешения с Дядо Коледа, „Спортист на годината“, традиционно коледарско хоро и тържествено посрещане на 2026 година на площада

Община Монтана приканва всички да станат част от магията на сезона - на площад „Жеравица“ и сцените на града, където светлините, музиката и празничните емоции ще стоплят зимните дни.🎄✨