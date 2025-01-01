Проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да бъдат обсъдени на първо четене в четвъртък като първа и втора точка , решиха депутатите. Предложението за включване проектобюджета на ДОО направи Десислава Танева от ГЕРБ-СДС, а за НЗОК първоначално - Десислава Николова(ГЕРБ-СДС). Председателстващият заседанието Костадин Ангелов не допусна до гласуване искането на Николова за включването на проектобюджета на Касата, тъй като е внесено след определения по правилника срок от 18:00 часа.

Същото предложение е направено и от председателя на бюджетната комисия Делян Добрев - парламентът го прие. Така и двата проекта за бюджет на ДОО и на НОЗК, стават точки за четвъртък.

По предложение на Делян Добрев отново парламентът реши да разгледа държавния бюджет като точка преди парламентарния контрол.

Докато държавният бюджет не мине през Тристранния съвет, предлагам да не се разглежда в пленарната зала, поиска председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

Депутатите започнаха заседанието си с ветото на президента върху промени в закона за отбраната, свързани с увеличение на възрастта, залегнали в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Поради недопустимост не беше подложено на гласуване предложението на "ДПС-Ново начало" да бъде разгледано закриване на Комисията за противодействие на корупцията, тъй като не е изтекъл едномесечният срок от отхвърлянето на проекта - 5 ноември т.г., който разрешава той да се гледа отново.

Не се прие предложението на "Възраждане“ като точка първа за днес да бъдат изслушани премиерът и министърът на околната среда за действията или бездействията на правителството във връзка със спогодба от 1995 г. между България и Гърция за водите на река Места. Тема, изключително важна за земеделците от този край, обоснова се Цвета Рангелова.

Божидар Божанов от парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България“ предложи изслушване на вътрешния министър във връзка с информация за институционален чадър върху престъпна дейност в т.ч наркоразпространение от хора, свързани и с "ДПС – Ново начало“ – мнозинството го отхвърли.

Не бе подложено на гласуване искането на Петър Петров от "Възраждане" като точка първа за днес да бъде включено предложението на президента за произвеждане на национален референдум - "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута от 1 януари догодина".

Това предложение няма да бъде подложено на гласуване, защото искането на Румен Радев е върнато на президента с разпореждане на председателя на Народното събрание на 13 май, като е оставено без разглеждане, предвид на което процедурата по внесеното предложение е приключила и няма основание да се разглежда от НС, обясни Костадин Ангелов.