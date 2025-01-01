Върховният съд на Бразилия осъди девет обвиняеми, включително осем военни офицери и агент на федералната полиция, за заговор за убийството на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва и други висши представители на властта, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. Делото е свързано с процеса, по който бившият бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на 27 години затвор.

Първи състав на Върховния съд единодушно призна девет от десетимата обвиняеми за виновни, налагайки присъди от една до 24 години затвор.

Съдиите гласуваха единодушно за оправдаване на генерал Естевам Гаспар де Оливейра поради недостатъчно доказателства, представени от прокуратурата.

Решението е пряко свързано с осъдителната присъда на Болсонаро, произнесена на 11 септември, който беше признат за виновен в заговор за блокиране на встъпването в длъжност на Лула да Силва след изборите през 2022 г.

Според разследващи от Федералната полиция, осъдената група е планирала да убие Лула, вицепрезидента Жералдо Алкмин и съдията от Върховния съд Алишандри де Мораес, който е наблюдавал изборния процес по това време.

„Няма никакво съмнение относно вината на подсъдимите“, каза съдия Флавио Дино, председател на Първи състав. Той отбеляза, че разследващите са иззели огромно количество документи, описващи подробно заговора.

Заговор, свързан с вътрешния кръг на Болсонаро

Повечето от осъдените са принадлежали към елитно армейско поделение, като се твърди, че са представили плана си за убийство директно на Болсонаро през ноември 2022 г., когато той все още е бил президент.

Полицията е получила стотици съобщения, изпращани между заговорниците и документи, описващи как ще се развият атаките след победата на Лула на изборите през октомври 2022 г.

Бившият президент Жаир Болсонаро е под домашен арест от август за нарушаване на съдебни разпоредби и въпреки че защитата му все още може да подаде ограничени обжалвания, Върховният съд вече е отхвърлил първоначалните искания и се готви да изпълни присъдата, вероятно във федерален затвор в Бразилия.

Адвокатите на Болсонаро заявиха, че ще поискат той да остане под домашен арест поради здравословното си състояние.

Седемдесетгодишният бивш президент на Бразилия страда от сериозни усложнения след като бе намушкан през 2018 г. и наскоро беше диагностициран с начален стадий на рак на кожата, което според защитата му би трябвало да оправдае продължаването на домашния арест.