Ръководството на сдружението на общините „Толерантност“ призова кметовете от ДПС да дарят 12-тата си заплата, за да бъдат гарантирани коледните добавки за българските пенсионери. Призивът идва в подкрепа на инициативата на лидера на ДПС и председател на ПГ на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.

Депутатите от „ДПС - Ново начало“ даряват заплатите си за коледни добавки за пенсионерите

От сдружението заявяват, че се присъединяват към усилията правителството да осигури необходимия ресурс за добавките преди празниците.

Като личен акт на съпричастност всички депутати от ПГ на ДПС–Ново начало вече са взели решение да дарят своята декемврийска заплата, за да подпомогнат изплащането на коледните добавки на пенсионерите.