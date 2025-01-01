Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, предаде БГНЕС.

Промените предвиждаха да се увеличи с две години пределната възраст за пенсиониране в армията.

С гласуваните на 30 октомври изменения парламентът увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили правото си на пенсия. Вдигането на възрастта се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната. Тази мярка ще ни позволи да използваме около 847 военнослужещи в следващите две години, като ще продължи попълването на некомплекта. От тях около 159 са офицери, 510 са войници, офицерските кандидати са 24 и 154 са сержантите, посочи тогава министърът на отбраната Атанас Запрянов.

В мотивите си държавният глава отчете необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, от насърчаване развитието на академичния състав, както и от прецизиране реда за разпределяне на служебното време, отчитането и компенсирането му, ползването и отлагането на отпуски. "Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите", посочи президентът.

Какво още е в дневния ред на депутатите

В проекта за програма е също първото гласуване на изменение в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са Снежанка Траянска ("Има такъв народ“) и депутати от управляващите партии.

Според действащата разпоредба за всяко заседание на комисията по досиетата трябва да се изготвя стенографски протокол. Предложението на вносителите е стенографският запис да се замени с фонографски. Мотивите са, че към настоящия момент има недостиг на стенографи и не може да бъде намерен необходимият брой за нуждите на комисията. С направеното предложение не се засяга процесът на удостоверяване на съдържанието на заседанията, тъй като и сега фонографските записи от тях се съхраняват заедно с протоколите при условия и ред, предвидени в Правилника за дейността на комисията по досиетата, се казва още в аргументите.

Предвижда се депутатите да разгледат в пленарната зала също Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейността й у нас (продължение), както и ратификация на други международни документи.

В петък ще се проведе и редовният парламентарен контрол, предвижда проектът на програма за работа в пленарната зала.