Районният съд в Асеновград постанови присъда от 3 години затвор на земеделец от пловдивското село Чешнегирово за блудство със 7-годишно момиче, съобщи "24 часа". Изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от 4 години. Мъжът е прекарал 7 месеца в ареста, след което излязъл на свобода.

Момичето живеело с родителите си в селото, но през март било изведено заради агресията, която майка му проявявала над малката си дъщеря. Често се случвало детето да набавя финансови средства, за да може жената да консумира алкохол. Тъй като било малко, детето се сдобивало с парите от подсъдимия. Той също живеел в Чешнегирово и се познавал със семейството. Имал къща на два етажа, където момичето го посещавало всекидневно. Понякога срещите им били няколко за един ден, друг път детето нощувало там.

Първият полов акт бил осъществен през 2020 г., когато момичето било на 7 години. Районният съд в Асеновград посочва, че това станало без заплахи и насилие - детето се съгласило, понеже му трябвали пари. Подсъдимият продължил да блудства с детето, като това се случвало почти всекидневно, а понякога и по два пъти на ден, като мъжът никога не използвал предпазни средства.

Малолетното момиче заживяло в дома на земеделеца, който през цялото време бил наясно с възрастта му. На 10 януари т. г. детето, вече 11-годишно, било настанено в кризисен център. Там разказало на друго настанено момиче за случващото се с него в последните години. Научил и управителят, който уведомил отдел "Закрила на детето". Изготвената по делото съдебно-психиатрична и психологична експертиза доказва, че въпреки възрастта си пострадалото момиче възприемало събитията, има спомени и може да ги възпроизвежда правилно.

Пред съда земеделецът си е признал. Магистратите приемат, че престъплението е извършено умишлено. Първоначално определеното му наказание било 4 години и 6 месеца, но след редукция с 1/3 заради признатата вина то е намалено на 3 години. От окончателния размер ще бъдат приспаднати 7-те месеца, в които мъжът е бил задържан. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.