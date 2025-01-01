Окръжният съд в Кюстендил остави без уважение молбата на обвиняем за блудство с момиче, ненавършило 14-годишна възраст, за изменение на мярката му за неотклонение от "задържане под стража" в по-лека, като неоснователна, съобщиха от обвинението.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Въззивният състав намира, че определението на Районен съд, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ е обосновано и законосъобразно.

Съдът в Кюстендил остави в ареста задържан за блудство с малолетни момичета

Доказателственият материал, с оглед началния етап на разследването, е достатъчен, за да обоснове съпричастност на обвиняемия към инкриминираното деяние. От анализа на доказателствата по делото не може да се направи извод, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие.

Налице е обаче другата предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража", а именно наличие на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление.

В случая тя се извежда от тежестта на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, от начина на извършване на деянието, вида на обществените отношения, които се засягат и с оглед личността на пострадалите - малолетни деца, се казва в мотивите на съда.