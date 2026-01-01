От вчера, 5 януари, са в продажба новите преференциални абонаментни карти за градския транспорт в Хасково, съобщиха от общината на официалната си страница.

По предложение на кмета на Община Хасково Станислав Дечев и с решение на Общински съвет Хасково цената за месечната карта за пенсионери е 1 евро за всички градски линии. Местни медии съобщиха, че пред касовия салон на Община Хасково са се образували опашки от чакащи за преференциалните карти.

Картите за ветерани и военноинвалиди остават безплатни, за деца с увреждания и придружител също са безплатни.

От началото на 2026 г. е сила и абонаментна карта за „Учащ“ – т.е. всички ученици, студенти редовно обучение и докторанти в редовна форма на обучение ще пътуват в градския транспорт в Хасково безплатно.

Новата абонаментна карта „Стигни до работа“ също е в сила от Нова година. Тя е месечна маршрутна карта, която важи за всички работещи. Ако работното място изисква ползването на две линии, те се отразяват на картата. Цената ѝ ще е 7,50 евро (абонаментните карти, с изключение на карта „Стигни до работа“, важат за пътуване по всички линии от вътрешноградския транспорт, обслужвани от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД).

Запазва се цената на билета за пътуване с градския транспорт в Хасково и от 1 януари е 50 евроцента. Абонаментната карта за пътуване по всички линии остава на същата стойност - 15 евро.

Въвеждането на тези облекчения за пътуване с градския транспорт в Хасково е в изпълнение на цялостна политика на Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“. Целта е модерният екологичен градски транспорт да става все по-привлекателен и достъпен за жителите и гостите на града и по този начин да бъде разтоварен автомобилният трафик в Хасково, посочват от Общината.