Полицията във Варна е задържала 72-годишен мъж за държане с цел разпространение на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Варненецът е стар познат на служителите на реда и е осъждан.

Срещу възрастния мъж е образувано разследване за държане на наркотични вещества, с цел разпространение, като това се случва докато извършителят е в срок на условна присъда за същото престъпление.

В дома му са намерени фентанил, чиято приблизителна цена е около 10 000 лева, кокаин, както и големи суми пари в лева и евро.

БТА припомня, че от полицията в града съобщиха в понеделник, че през предходната седмица са били задържали общо 22 души – четири жени и 18 мъже, за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение.