Община Костинброд информира жителите си за сериозен инцидент, възникнал през нощта в базата на общинското дружество „Общински превози – Костинброд“. Пожар е унищожил напълно четири автобуса, един ученически автобус, два буса и няколко леки автомобила.

Заради щетите се очакват временни затруднения в организацията на обществения транспорт в общината. От администрацията посочват, че в момента се работи активно по осигуряване на допълнителни превозни средства, за да бъде поддържан нормален график и да се сведат неприятностите за пътуващите до минимум.

Община Костинброд

В следващите дни е възможно част от курсовете да се изпълняват със закъснение. Общината и ръководството на „Общински превози – Костинброд“ са в постоянна координация с компетентните служби и предприемат спешни мерки за възстановяване на нормалното обслужване възможно най-бързо.

От местната власт благодарят на гражданите за разбирането и търпението.