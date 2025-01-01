Белият дом и Москва тайно работят по предложение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, съобщи Axios, позовавайки се на американски и руски официални лица.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руският пратеник Кирил Дмитриев са обсъдили подробно 28-точковия мирен план, заяви анонимен американски официален представител.

Дмитриев описа тайно мирно споразумение с оптимизъм, като посочи, че за разлика от миналото „чувстваме, че руската позиция наистина се чува“, пише „Киев индипендънт“.

Русия многократно е отправяла максималистични искания към Киев в предишни преки мирни преговори, включително Украйна да се откаже от стремежа си да влезе в НАТО, да се демилитаризира и да отстъпи територии, контролирани от Киев.

Тайното мирно споразумение се фокусира върху мира в Украйна, сигурността в Европа, гаранциите за сигурност и бъдещите отношения на САЩ с Киев и Москва.

Дмитриев се срещна с Уиткоф и други висши членове на администрацията на Белия дом в Маями от 24 до 26 октомври, съобщи руският официален представител пред Axios.

„Всъщност това е много по-широка рамка, която основно казва: „Как наистина да донесем най-накрая трайна сигурност на Европа, а не само на Украйна“, подчерта Дмитриев.

Двете страни се надяват да изготвят писмен документ преди следващата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, продължи Дмитриев, добавяйки, че срещата на върха в Будапеща все още не е на дневен ред.

Предложената среща беше отменена от Тръмп на 25 октомври, който заяви, че смята, че тя няма да бъде продуктивна, тъй като Белият дом продължава усилията си за постигане на мирно споразумение.

Междувременно планираната среща на Уиткоф с президента Володимир Зеленски в Турция на 19 ноември е била отложена, според украински и американски официални лица.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров вече е обсъдил тайното мирно споразумение с Уиткоф на отделна среща в Маями седмица по-рано, съобщиха анонимни украински официални лица пред Axios.

Белият дом е започнал да информира украински и европейски официални лица за новия план, заяви анонимен американски официален представител.