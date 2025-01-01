Ако се спрат течовете от бюджета в посока „касички и бухалки“, то няма да се наложи да бъдат вдигани данъци и осигуровки. Тази теза изрази пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Относно "Лукойл" той загатна, че Валентин Златев се завръща в управлението на рафинерията в Бургас.

„Има ясен план, ние представихме един, работодателите също предлагат алтернатива. Те са в общи линии са сходни и могат да се обобщят с едно изречение – спират се парите за касичките, спират се парите за бухалките и не трябва да се вдигат нито данъците, нито осигуровките“, коментира Василев относно бюджета.

Ще има ли коледни добавки: Деница Сачева с нова информация за пенсионерите

„Виждаме едно огромно бързане и опит да се наложи най-пагубният бюджет за последните 25 години с най-голямото увеличение на данните от Жан Виденов насам. Вчера на бюджетна комисия нито един депутат от ГЕРБ не се изказа да защити бюджета. Донякъде ги разбирам, защото ГЕРБ са в ролята на данъчни на Пеевски, а не на дясна партия. Абсолютно скандално и пагубно е, ако този бюджет бъде приет в този му вид“, категоричен е Асен Василев.

Според него в настоящия си вид бюджетът спира единия двигател на икономиката, който са инвестициите. С данък „дивидент“ всички фирми ще си извадят вече направените инвестиции още тази година. „Спира и другият двигател на икономиката, който е потреблението, защото нито една фирма в частния сектор няма да увеличи заплатите, като им бръкнат и им вземат парите за допълнителни данъци и осигуровки“, алармира председателят на ПП.

Василев е убеден, че това може да бъде предотвратено: „Има ясен план, ние представихме един, работодателите представиха друга алтернатива. Те са в общи линии сходни и могат да се обобщят с едно изречение – спират се парите за касичките, спират се парите за бухалките и не трябва да се вдигат нито данъците, нито осигуровките“.

Първи ход на Румен Спецов: Председателят на УС на „Лукойл“ Евгени Маняхин е отстранен

Василев каза и че се е появила информация за тайна закуска в Банкя преди два дни, на която са били Румен Спецов, Бойко Борисов и Валентин Златев. „Борисов да излезе и да отговори имало и е такава закуска. Но ако е вярно, тук въпросът е каква е ролята на Златев в управлението на „Лукойл“ и той ли ще бъде истинският особен управител. Ако това е вярно, това би означавало, че се връща Валентин Златев в управлението на „Лукойл“. Знаете, че по негово време не се плащаше нито една стотинка данък. Това беше по времето на правителството на Борисов“, посочи още Василев.

На въпрос дали има доверие на Спецов лидерът на ПП отговори с „отдавна не“.

Той говори пред журналисти след председателския съвет, свикан преди заседанието на парламента на тема бюджета. Вчера депутатите от бюджетната комисия към парламента приеха на първо четене трите основни бюджета - на Здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата.