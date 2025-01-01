На снощната държавна вечеря в Белия дом с участието на престолонаследника на Саудитска Арабия, Мелания Тръмп се появи в впечатляваща смарагдово-зелена рокля без презрамки на дизайнера Ели Сааб. Роклята имаше изящно драпиране по бюста и полата, създавайки скулптурна и плавна линия, а лек прорез отпред добавяше модерен акцент.

gettyimages

Мелания допълни визията с дискретни, но елегантни аксесоари – диамантени обеци и класически обувки на ток, а косата ѝ беше оформена в свободни вълни. Леко розово червило завърши финалния ѝ образ, който се отличаваше сред официалната обстановка на вечерята.

Изборът на цвета вече се счита за една от водещите тенденции за 2026 година, а визията на първата дама беше едно от най-запомнящите се облекла на официални вечери.