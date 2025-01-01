Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреди за опасност от възникване на поройни наводнения. Очаква се повишаване нивото на реките в областите Видин и Монтана. Обстановката в област Видин се наблюдава и при необходимост се предприемат действия по изпълнение на мерките за сигурност и защита на населението, информира областната управа.

Предупреждението важи за река Дунав, за участъка между устията на реките Тополовец-Войнишка-Видбол-Арчар-Скомля-Лом, както и за общините Ново село, Димово и Лом. Очаква се да се повиши нивото и на река Тимок в община Брегово, река Тополовец, както и реките Делейнска, Рабровска, Полянска и Видбол.

Областният управител на Видин Ани Арутюнян разпореди на общинските кметове да въведат организация за денонощно наблюдение от оперативните дежурни, както и активно следене на прогнозите на НИМХ и обстановката по места, включително и своевременно информиране на населението чрез медиите, сайтовете на институциите и системата BG-ALERT.

Арутюнян апелира и за толерантно и отговорно поведение на пътя.