Отбранителната способност на Европейския съюз и на НАТО трябва да бъде подсилена, за да има възпиращо действие. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на парламентарния блиц контрол в отговор на въпрос има ли данни за хибридни атаки и диверсионни групи в България.

Светът е тревожен, защото информационните потоци, които имат свойството не винаги да носят необходимата пълноценна информация, а в своето многообразие представляват манипулация, фалшиви новини, неистински новини, хибридни въздействия върху съзнанието и емоцията на хората, които ги получават, създават това усещане за тревожност, заяви Желязков. Според него България не е изключение. Всички действия, които в момента предприема и Руската федерация, провокациите по отношение на източния фланг на НАТО и провокации, които съществуват чрез подклаждания на режими, които са в страни от южния фланг на НАТО, създават усещането за това, че предстоят задълбочаващи се действия.

Тъй или иначе война в Европа има и тя е на границата на Русия и Украйна, каза премиерът. Той подчерта, че оптимистичните очаквания в началото на годината и особено след разговорите в Аляска, че има възможност президентите Зеленски и Путин да седнат на масата за преговорите и да постигнат поне прекратяване на огъня и спиране на убийствата на фронта, не са се оправдали. Той отчете и провокациите по границите на Естония, на Полша и на други страни от Източния фланг. Тези провокации, разбира се, не са предпоставка за остра реакция и общото разбиране, че трябва да се въздържа всяка една страна член на НАТО и на Европейския съюз от остри реакции, за да няма ескалация, заяви българският премиер. По думите му цялата тенденция е да се деескалира това напрежение, но това не отменя ангажимента за ранно предупреждение за подготвеност и за политическа реакция на тези действия. А част от действията, които трябва да се предприемат, според Желазков, са свързани със съответните отбранителни капацитети, в това число изграждане на системи за противодействие, които да имат възпиращ ефект.

В конкретния отговор на поставения въпрос Росен Желязков заяви, че в България има диверсионни групи, които осъществяват хибридни въздействия и те са част от политическия живот на България.

Премиерът коментира и системата BG-ALERT. По думите му, тя работи, като само днес пет пъти е използвана в Бургас. "Системата дава своите положителни резултати от това, че конкретни географски зони и конкретно население по определени признаци, е навременно предупредено", заяви Желязков.

След моето разпореждане, в рамките на две седмици, всички областни управители, кметове на общини и отговорни лица преминаха обучение по системата, каза Росен Желязков. Преценката за използване на системата зависи от тези, които имат компетенции да боравят с нея по начина и ескалацията, която е предвидена в самата система, поясни премиерът. Той счита, че системата е полезна и изпълнява своите функционалности.