Министър-председателят Росен Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген. Премиерът бе посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.

Очаква се държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз да дискутират отбранителната готовност на ЕС и Украйна в контекста на зачестилите инциденти с нарушения на въздушното пространство на някои държави членки. Фокус в заседанието ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместно придобиване на способности и подкрепа за държавите по Източния фланг и осигуряване на ефективен политически обзор и координация между държавите.

Акцент в дискусията на лидерите ще бъде и продължаващата подкрепа за постигане на справедлив и траен мир в Украйна. Очаква се да бъде поставен фокус върху устойчивия и предвидим характер на европейската помощ за Киев, в т.ч. подкрепата за въоръжените сили на страната и продължаване на натиска върху Русия, включително чрез разширяване на ограничителните мерки. Напредъкът на Украйна по пътя на европейската интеграция също следва да бъде засегнат по време на заседанието.

Пресцентър на Министерски съвет

Неформалната среща започва днес и ще продължи два дни. В сряда Желязков ще присъства на официална вечеря, организирана от крал Фредерик X и кралица Мери на Дания в чест на държавните и правителствените ръководители на страните членки на ЕС и на Европейската политическа общност.

На 2 октомври премиерът ще участва в заседанието, като в рамките на форума той ще се включи в тематична кръгла маса на тема „Миграция – ефективен контрол на миграционните потоци“.

По време на визитата си в Копенхаген министър-председателят ще се срещне и с представители на българската общност в Дания.