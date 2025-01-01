Село Кара Михал, община Самуил, е без електричество поради запалил се трафопост и табло ниско напрежение, съобщиха от областната администрация в Разград.

По информация на областния съвет по сигурност вследствие на бурния вятър има паднали дървета по пътя Исперих-Лудогорци и пътя за Русе след Цар Калоян.

Силен вятър бушува в Сливен, има паднали клони и множество аварии

В населените места в лознишките села Крояч и Гороцвет също са регистрирани паднали дървета. Няма информация за пътнотранспортни произшествия вследствие на влошените метеорологични условия на територията на област Разград, допълват от областната администрация.

От Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Разград съобщиха, че подадените досега сигнали за паднали дървета на пътното платно поради силния вятър са осем. Те са в пътни участъци в общите Лозница, сИперих, Кубрат, Завет.