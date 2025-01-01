Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са въвлечени в "немеждународен въоръжен конфликт" с наркокартелите, показва документ, уведомяващ Конгреса във Вашингтон за правната обосновка на смъртоносните американски удари срещу кораби край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че текстът на документа, предоставен ѝ вчера, е бил представен на американските законодатели от главния адвокат на Пентагона тази седмица, тъй като правни експерти поставят под въпрос законността на убийствата на заподозрени наркотрафиканти в открито море, вместо да бъдат задържани заедно с товара си.

Миналия месец американската армия взриви най-малко три кораба, заподозрени в трафик на наркотици, убивайки поне 17 души при операции, които критиците определят като най-новите усилия на Тръмп да тества обхвата на правомощията си като президент на САЩ. Документът описва убитите като "нелегални бойци".